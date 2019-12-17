В Казани продлен домашний арест главврачу Новошешминской ЦРБ

Фото: «Реальное время»

Сегодня Ново-Савиновский райсуд Казани оставил под домашним арестом главврача Новошешминской райбольницы Рафиса Вафина, обвиняемого в трех преступлениях. Соответствующее ходатайство было подано следователем 3-го отдела Следкома по РТ, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Напомним, Вафина обвиняют в преступной халатности, повлекшей смерть 16-летней и 10-месячной пациенток, воспрепятствовании производству предварительного следствия с использованием служебного положения и понуждении потерпевшей к даче ложных показаний.

Сам главврач претензий в свой адрес не признает, однако не исключает, что по результатам экспертиз ему как руководителю больницы придется предложить потерпевшим мировую. Именно этим адвокат обвиняемого объясняет его сентябрьский визит к родителям старшей из погибших девочек, который, по мнению защиты, был неверно понят.

Это дело расследуется в Казани, а в центральном аппарате Следкома находится дело о причинении смерти по неосторожности тем самым пациенткам ЦРБ, под подозрением — неустановленные медики больницы.

Ранее «Реальное время» рассказывало, как глава Новошешминского района просил суд отдать Вафина на поруки и сам получил приглашение в Следком.