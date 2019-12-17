Прядкин о реформе РПЛ: «Есть вариант расширения до 18 команд, или оставить 16 и ввести плей-офф

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал слухи о возможных реформах в лиге.

«30 туров — маловато, это общее мнение. Сейчас глобальное потепление. Но будем говорить с руководителями регионов о крышах над стадионами. Есть несколько вариантов: расширение лиги до 18 команд, или оставить 16 команд и ввести плей-офф.

Реформу рассматриваем так, чтобы она прошла после чемпионата мира в Катаре. Из-за ЧМ-2022 мы потеряем 4—5 выходных осенью-зимой, из-за этого будут сложности. Так что до Катара увеличить число матчей невозможно. Но реформа точно будет — мы увеличим количество матчей», — сказал Прядкин.

Напомним, летом, перед стартом сезона-2019/20, лигой было принято решение отложить идею расширения РПЛ до 2022 года.