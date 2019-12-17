В РЖД рассказали о самых необычных предметах среди забытых вещей
Пресс-служба РЖД перечислила самые необычные находки среди вещей, забытых в поездах. Среди них домашние животные и даже швейная машина.
В списке необычных предметов, забытых пассажирами:
- весло для сплава,
- утюг,
- швейная машина,
- рулон фотообоев,
- чемоданчик-дипломат с музыкальными нотами,
- слуховой аппарат.
Также сотрудники РЖД находят оставленных питомцев, в таких случаях сотрудники стараются оперативно связаться с хозяевами, чтобы вернуть животных владельцам.
«Чаще всего пассажиры забывают в поезде одежду, планшеты, электронные книги, телефоны, часы, наушники, другие аксессуары, зарядные устройства, документы и чемоданы», — цитирует сообщение «РИА Новости».
Отмечается, что с марта 2019 года действует сервис поиска вещей Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД).БизнесТранспортОбщество
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