В РЖД рассказали о самых необычных предметах среди забытых вещей

Пресс-служба РЖД перечислила самые необычные находки среди вещей, забытых в поездах. Среди них домашние животные и даже швейная машина.

В списке необычных предметов, забытых пассажирами:

весло для сплава,

утюг,

швейная машина,

рулон фотообоев,

чемоданчик-дипломат с музыкальными нотами,

слуховой аппарат.

Также сотрудники РЖД находят оставленных питомцев, в таких случаях сотрудники стараются оперативно связаться с хозяевами, чтобы вернуть животных владельцам.

«Чаще всего пассажиры забывают в поезде одежду, планшеты, электронные книги, телефоны, часы, наушники, другие аксессуары, зарядные устройства, документы и чемоданы», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что с марта 2019 года действует сервис поиска вещей Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД).