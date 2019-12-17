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В РЖД рассказали о самых необычных предметах среди забытых вещей

17:32, 17.12.2019
В РЖД рассказали о самых необычных предметах среди забытых вещей
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Пресс-служба РЖД перечислила самые необычные находки среди вещей, забытых в поездах. Среди них домашние животные и даже швейная машина.

В списке необычных предметов, забытых пассажирами:

  • весло для сплава,
  • утюг,
  • швейная машина,
  • рулон фотообоев,
  • чемоданчик-дипломат с музыкальными нотами,
  • слуховой аппарат.

Также сотрудники РЖД находят оставленных питомцев, в таких случаях сотрудники стараются оперативно связаться с хозяевами, чтобы вернуть животных владельцам.

«Чаще всего пассажиры забывают в поезде одежду, планшеты, электронные книги, телефоны, часы, наушники, другие аксессуары, зарядные устройства, документы и чемоданы», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что с марта 2019 года действует сервис поиска вещей Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД).

БизнесТранспортОбщество
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