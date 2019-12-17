Минниханов: инновационная продукция предприятий Татарстана должна выводиться на глобальный рынок

Во вторник президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание попечительского совета Инвестиционно-венчурного фонда РТ. Он заявил, что сегодня приоритетным направлением работы фонда должен стать вывод инновационной продукции предприятий республики на глобальный рынок.

«Мы продолжаем активно развивать науку. Выделяется грантовое финансирование, есть идеи и ученые. Однако для эффективной коммерциализации проектов необходимо усиливать в инновационных командах предпринимательские компетенции», — приводит его слова пресс-служба президента РТ.

Минниханов отметил, что в этом году фонду исполнилось 15 лет. Президент республики напомнил, что на прошлом заседании попечительского совета было принято решение о формировании рабочей группы для вывода на рынок разработки республиканских вузов и создания механизма трансфера технологий.

Далее президент Академии наук РТ Мякзюм Салахов доложил об итогах XV республиканского конкурса «Пятьдесят лучших инновационных идей для РТ». В этом году наград будут удостоены 170 конкурсантов в девяти номинациях: «Перспектива», «Инновации в образовании», «Старт инноваций», «Социально значимые инновации», «Патент года», «Наноимпульс», «Цифровая экономика», «Национальная технологическая инициатива» и «Молодежный инновационный проект». Они получат премии и средства на развитие проектов.