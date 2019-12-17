Хартикайнен вернулся в состав «Салавата» после травмы

«Салават Юлаев» назвал состав на игру регулярного первенства КХЛ против «Сибири».

В список участников матча вошел ранее травмированный финский нападающий Тему Хартикайнен. В последний раз он выходил на лед в конце ноября, после чего тренер «Салавата» Николай Цулыгин заявил, что форвард больше не появится в нынешнем году из-за травмы.

При этом в составе отсутствует нападающий Сакари Маннинен, а молодой Родион Амиров значится игроком четвертого звена.