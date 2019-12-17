Ущерб от лесных пожаров в 2019 году составил 15 млрд рублей

В этом году ущерб от лесных пожаров в России, по предварительным данным, оценивается в 15 млрд рублей.

Максимальный ущерб, по прогнозам, должен был составить 20 млрд рублей, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды РФ.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории страны произошло более 14 тыс. лесных пожаров на площади более 10 млн га.

Ранее в МЧС сообщили, что сухие грозы, длительная засуха и аномально жаркая погода стали основными причинами возникновения лесных пожаров в России в 2019 году.