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Ущерб от лесных пожаров в 2019 году составил 15 млрд рублей

14:49, 17.12.2019
Ущерб от лесных пожаров в 2019 году составил 15 млрд рублей
Фото: pixabay.com

В этом году ущерб от лесных пожаров в России, по предварительным данным, оценивается в 15 млрд рублей.

Максимальный ущерб, по прогнозам, должен был составить 20 млрд рублей, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды РФ.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории страны произошло более 14 тыс. лесных пожаров на площади более 10 млн га.

Ранее в МЧС сообщили, что сухие грозы, длительная засуха и аномально жаркая погода стали основными причинами возникновения лесных пожаров в России в 2019 году.

Происшествия
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