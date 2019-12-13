В МЧС назвали основные причины лесных пожаров в этом году

Сухие грозы, длительная засуха и аномально жаркая погода стали основными причинами возникновения лесных пожаров в России в 2019 году, отметили в МЧС.

Помимо этого, в пресс-службе ведомства отметили, что также часто природные пожары возникали из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе в результате неконтролируемых выжиганий сухой растительности вблизи лесных массивов.

Главные очаги лесных пожаров были в регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в Башкортостане разрабатывают мобильное приложение «Лесная карта». Оно позволит отследить принадлежность и статус земель, а также реализовать механизм общественного контроля за фактами причинения вреда лесному фонду республики.

