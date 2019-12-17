Брагин о непопадании уфимцев в состав на МЧМ: «Амиров и Мухамадуллин играют в КХЛ? И что?»

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал отсутствие в составе команды на МЧМ-2020 игроков «Салавата Юлаева» — защитника Шакира Мухамадуллина и форварда Родиона Амирова.

«Мухамадуллин сейчас забил победную шайбу на Кубке вызова? И что? Ну забил он. Два года разницы, ребята. Он ездил на Евротур, посмотрели его.

Амиров ездил на Суперсерию. Он игрок первых двух звеньев, где ему играть? Он что, бомбардир в КХЛ, как Капризов, по 20 голов забивает? Ноль голов. В КХЛ играет, но ноль голов», — сказал Брагин «Чемпионату».

Нынешний молодежный чемпионат мира пройдет в Чехии с 26 декабря 2019 года по 5 января 2020 года.



Напомним, ранее эксперт по КХЛ назвал причины отсутствия Амирова в расширенном составе молодежной сборной.