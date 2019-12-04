Алексей Шевченко: «Амиров из «Салавата» не вышел фактурой, чтобы играть в четвертом звене сборной»

Хоккейный журналист и эксперт по КХЛ Алексей Шевченко прокомментировал отсутствие нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова в расширенном списке сборной России к молодежному чемпионату мира — 2020.



«Сейчас не та ситуация, когда можно сильно переживать по поводу отсутствия Амирова. Во-первых, Родион молод, во-вторых, не сказать, что уж сильно выделялся на суперсерии. Но он играет много в КХЛ в отличие от многих. Это тренерское решение, его стоит принять.

Зато у нас очень крутая оборона, что, наверное, позволит взять на турнир больше хоккеистов, которые умеют атаковать. В этом смысле Амиров был бы полезен, но, согласитесь, что три звена у нас уже видны, а играть в четвертом он не вышел фактурой», — считает Шевченко.

Напомним, что в расширенный список сборной России на МЧМ-2020 попали три игрока «Ак Барса» и один хоккеист «Нефтехимика».