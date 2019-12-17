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ПАО «Казаньоргсинтез» создал инфраструктуру для отгрузки продукции в 40-футовых контейнерах

14:00, 17.12.2019 Сюжет:  ПАО «Казаньоргсинтез» – статьи в бизнес-газете «Реальное время»
ПАО «Казаньоргсинтез» создал инфраструктуру для отгрузки продукции в 40-футовых контейнерах
Фото: Ринат Назметдинов

В рамках логистического хозяйства предприятия была построена отдельная площадка для хранения 40-футовых контейнеров и их погрузки. Погрузочно-разгрузочные работы будут осуществляться с помощью нового ричстакера Kalmar. В основном 40-футовые контейнеры будут использовать при мультимодальных перевозках.

Речь идет о расширении поставок продукции ПАО «Казаньоргсинтез» морским транспортом в страны Азии. Также в настоящий момент заключаются контракты с рядом европейских переработчиков полимеров. Для перевозок предприятие будет пользоваться услугами крупных владельцев контейнеров, имеющих опыт работы как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

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ПромышленностьНефтехимия Татарстан
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