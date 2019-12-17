Российский нарколог прокомментировал исследование британцев о вызывающем похмелье алкоголе

Директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков прокомментировал исследование британских ученых об алкогольных напитках, вызывающих самое сильное похмелье.

По мнению нарколога, подобные исследования являются двусмысленными. Он назвал малоубедительным вывод экспертов о большем вреде хереса. Зыков подчеркнул, что в употреблении алкоголя первоочередную роль играет не его качество.

«В массовом порядке прежде всего нужно говорить о количестве. И количестве чего именно — почти все равно», — приводит слова нарколога RT.

Зыков также пояснил, что если выпить большое количество самого качественного алкоголя, результат будет такой же, как от потребления дешевого суррогата.

Ранее исследователи из Брайтонского университета в Великобритании опубликовали исследования, согласно которым «оптимальный способ очень быстро напиться» — херес и портвейн.

Британские ученые пришли к выводу, что крепкий алкоголь, как водка или виски, медленно усваивается. Тогда как херес и портвейн наиболее быстро всасываются и содержат достаточно высокую концентрацию спирта.