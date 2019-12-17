Новости общества

13:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Российский нарколог прокомментировал исследование британцев о вызывающем похмелье алкоголе

13:27, 17.12.2019
Российский нарколог прокомментировал исследование британцев о вызывающем похмелье алкоголе
Фото: realnoevremya.ru

Директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков прокомментировал исследование британских ученых об алкогольных напитках, вызывающих самое сильное похмелье.

По мнению нарколога, подобные исследования являются двусмысленными. Он назвал малоубедительным вывод экспертов о большем вреде хереса. Зыков подчеркнул, что в употреблении алкоголя первоочередную роль играет не его качество.

«В массовом порядке прежде всего нужно говорить о количестве. И количестве чего именно — почти все равно», — приводит слова нарколога RT.

Зыков также пояснил, что если выпить большое количество самого качественного алкоголя, результат будет такой же, как от потребления дешевого суррогата.

Ранее исследователи из Брайтонского университета в Великобритании опубликовали исследования, согласно которым «оптимальный способ очень быстро напиться» — херес и портвейн.

Британские ученые пришли к выводу, что крепкий алкоголь, как водка или виски, медленно усваивается. Тогда как херес и портвейн наиболее быстро всасываются и содержат достаточно высокую концентрацию спирта.

ОбществоМедицина
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров