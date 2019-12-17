С начала года цены на бензин в Татарстане выросли на 2,9%

По итогам января — декабря в Татарстане максимальные цены на бензин выросли на 2,92%. Об этом сообщили на брифинге в кабмине РТ.

Так, с начала года по май цены на топливо оставались стабильными, с 28 мая они повысились на 1,5%, с 19 июня — на 1,4%.

На данный момент бензин марки АИ–92 стоит 41,65 рубля за литр (8-е место из 11 по ПФО), бензин марки АИ–95 — 44,35 рубля за литр (12-е место из 12 по ПФО), бензин марки АИ–80 — 39,6 рубля за литр (6-е место из девяти по ПФО), дизельное топливо — 46,5 рубля за литр (6-е место из восьми по ПФО).

Ранее сообщалось, что за год в Татарстане снизился объем некачественного топлива на АЗС.