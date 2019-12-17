МЧС предупредило о тумане и гололеде в Татарстане

В татарстанском главке МЧС предупредили об интенсивности метеорологического явления с 18.00 17 декабря до 18.00 следующего дня.

По информации Гидрометцентра Татарстана, в указанное время на территории РТ и в Казани местами ожидаются гололед и туман. На дорогах возможна сильная гололедица.

Ранее сообщалось, что во вторник и среду, 17 и 18 декабря, Татарстан будет располагаться в теплой и влажной воздушной массе. При прохождении фронтальных разделов северо-западного циклона временами ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и мороси, в отдельных районах — гололедные явления. Температура воздуха ночью прогнозируется в пределах 0... -5°, днем -2... +2°.