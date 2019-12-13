Гидрометцентр Татарстана сообщил о потеплении с начала следующей недели

Гидрометцентр Татарстана сообщил, что погода в Татарстане начнет меняться с начала следующей недели.

Так, в субботу и воскресенье, 14 и 15 декабря, Татарстан по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона, на его западной периферии. В РТ сохранится умеренно-морозная погода, осадки маловероятны. Ночью и утром 14 декабря в отдельных районах возможен туман. Температуры воздуха ночью и утром ожидаются -7..-13°, при прояснениях до -18°, днем температуры повысятся до -4..-10°.

В понедельник, 16 декабря, погода Татарстане начнет меняться. Под влиянием атмосферных фронтов северо-западного циклона ночью местами пройдет небольшой снег, днем ожидаются снег, мокрый снег, местами метель и гололед. Минимальные температуры воздуха ночью составят -5..-10°, днем - 0..-5°.

Во вторник и среду, 17 и 18 декабря, Татарстан будет располагаться в теплой и влажной воздушной массе. При прохождении фронтальных разделов северо-западного циклона временами ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и мороси, в отдельных районах гололедные явления. Температуры воздуха ночью прогнозируются в пределах 0..-5°, днем -2..+2°. На дорогах гололедица, местами сильная.