Казань стала популярным направлением для россиян, которые встретят Новый год в поезде

Казань стала вторым по популярности направлением у россиян, которые решили встретить Новый год в поезде.

По данным сервиса путешествий Tutu.ru, больше всего путешественников отправятся в Новогоднюю ночь в Симферополь, Казань и Петербург. В основном отправной точкой поездки является Москва. Также возросло количество приобретенных билетов в Минск, Сочи, Мурманск, Саратов и Чебоксары, сообщает ТАСС.

По статистике, 88% пассажиров, которые встретят Новый год в поезде, отправятся в дорогу 31 декабря.

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники из Казани пустят около 1,4 тыс. дополнительных ж/д рейсов.