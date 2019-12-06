В новогодние праздники из Казани пустят около 1,4 тыс. дополнительных ж/д рейсов

В дни новогодних каникул из Казани пустят дополнительные поезда дальнего следования в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Всего будет назначено порядка 1400 рейсов.

С Москвой столицу Татарстана свяжут семь дополнительных поездов, которые будут ходить с 25 декабря по 13 января. Дополнительный поезд из Казани в Санкт-Петербург и обратно будет ходить с 27 декабря по 11 января.

Также будет ходить еще один поезд в Екатеринбург и Казань — с 27 декабря по 13 января, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги — филиала РЖД.

Напомним, в октябре сервис Biletix опубликовал результаты опроса о том, где россияне хотели бы провести новогодние каникулы. Среди популярных российских направлений оказалась Казань.