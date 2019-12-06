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В новогодние праздники из Казани пустят около 1,4 тыс. дополнительных ж/д рейсов

13:41, 06.12.2019
В новогодние праздники из Казани пустят около 1,4 тыс. дополнительных ж/д рейсов
Фото: realnoevremya.ru

В дни новогодних каникул из Казани пустят дополнительные поезда дальнего следования в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Всего будет назначено порядка 1400 рейсов.

С Москвой столицу Татарстана свяжут семь дополнительных поездов, которые будут ходить с 25 декабря по 13 января. Дополнительный поезд из Казани в Санкт-Петербург и обратно будет ходить с 27 декабря по 11 января.

Также будет ходить еще один поезд в Екатеринбург и Казань — с 27 декабря по 13 января, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги — филиала РЖД.

Напомним, в октябре сервис Biletix опубликовал результаты опроса о том, где россияне хотели бы провести новогодние каникулы. Среди популярных российских направлений оказалась Казань.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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