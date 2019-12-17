В Казани секс-работницы будут раздавать клиентам ручки с надписью «Обидишь — ответишь»

Активисты движения «Форум секс-работников» анонсировали кампанию против насилия под лозунгом «Обидишь — ответишь». Она включает в себя распространение печатной продукции в разных городах России.

Секретарь движения Эндже Шагиева рассказала «Реальному времени», как могут помочь секс-работницам календарь или ручка.

«Это продукция не для девочек, она для клиентов. Девочки, которые были на встрече нашего форума, — допустим, кто-то из них работает в салонах. Одна из них рассказывает: в салоне лежит книга отзывов. Клиент может написать там про свои ощущения, понравилось — не понравилось. Она положит туда эту ручку, и каждый клиент, который будет писать отзыв, прочитает «Обидишь — ответишь». Там же разложат календарики, кто захочет — сможет взять с собой», — пояснила Шагиева.

Читайте подробное интервью о кампании против насилия под лозунгом «Обидишь — ответишь».