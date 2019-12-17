В Казани перед Новым город спрос на крыс вырос почти в пять раз

Спрос казанцев на крыс, которые являются символом наступающего 2020 года, за последние полтора месяца вырос в 4,8 раза. Такие данные приводят в сервисе для размещения объявлений «Авито».

Аналитики проследили за числом запросов контактов по базе с с 1 ноября по 10 декабря. Интерес с грызунам стали проявлять по всей стране. В целом, спрос на крыс вырос не менее чем в два раза, по сравнению с прошлым годом. Больше всего крысами интересуются в Краснодаре — в 7,3 раза за год. За ним по количеству запросов находится Казань и Ижевск, где запрос вырос в 4,5 раза.

Предложение же грызунов за год повысилось в среднем в 1,5 раза по стране, больше всего — в Тольятти (в 2,7 раза), Казани и Самаре (в 2,5 раза), передает “РИА Новости”.

«Авито» напоминает, что символом наступающего 2020 года станет Белая Металлическая Крыса.

Ранее “Реальное время” опубликовало материал о нашествии крыс в центре Казани.