В Чистополе запустили производство рабочей обуви

В Чистополе «Обувная компания Барс» запустила новую линию по производству специализированной рабочей обуви.

Сапоги, ботинки и прочие модели защитной обуви будут изготавливать из кожи, полимерных материалов и вспененного каучука.

С помощью новых технологии компания будет производить легкую, износостойкую и безопасную обувь. Необходимое сырье и материалы компания будет закупать у российских поставщиков.

Производитель обуви приобрел высокотехнологичное оборудование для прилива подошвы к кожаной специализированной обуви с помощью федерально-регионального займа.

В марте 2019 года ФРП поддержал проект и предоставил предприятию 31,5 млн рублей, еще 13,5 млн рублей направил Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан (ИВФ РТ) по федерально-региональной программе «Проекты развития». Общий бюджет проекта составил 134,5 млн рублей.

На текущий момент, по данным компании, объем рынка производства специальной и рабочей обуви в России составляет 5,7 млн пар или 22-24 млрд рублей, передает пресс-служба Минпромторга РТ.