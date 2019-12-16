Генпродюсер «Созвездия-Йолдызлык» Дмитрий Туманов получил премию «За сбережение народа»

Генеральный продюсер Открытого молодежного телевизионного фестиваля эстрадного искусства Республики Татарстан «Созвездие-Йолдызлык», лауреат Премии Правительства России Дмитрий Туманов удостоился почетной премии «За сбережение народа».

Церемония награждения проходила в зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя в Москве.

Дмитрий Туманов поблагодарил «за возможность быть в кругу людей, которые очень много делают для своей страны». Также он также поблагодарил за организацию фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева и президента Татарстана Рустама Минниханова и Комиссию РФ по делам ЮНЕСКО за оказываемую поддержку движения.



Ранее на телеканале «Россия-Культура» показывали документальный фильм «Созвездие-Йолдызлык. Достояние республики».

