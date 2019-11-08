На телеканале «Россия-Культура» покажут документальный фильм о «Созвездии-Йолдызлык»

10 ноября на телеканале «Россия-Культура» покажут документальный фильм «Созвездие-Йолдызлык. Достояние республики».

Фильм о многонациональной культуре Татарстана, развитии и становлении фестивального движения подготовлен региональной молодежной общественной организацией Татарстана «Созвездие-Йолдызлык» совместно с федеральным телеканалом «Россия-Культура» по поручению президента РТ Рустама Минниханова.

Работа над документалкой стартовала в начале этого года. Съемки проходили в течение 60 дней в учреждениях культуры Казани, а также других городах и районах Татарстана. Автором и режиссером картины стал Евгений Безбородов, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«Созвездие-Йолдызлык» вносит неоценимый вклад в развитие культуры многонационального Татарстана. За годы его существования в фестивале приняло участие более миллиона талантливых молодых людей, десятки из них стали гордостью не только республики, но и всей нашей страны», — отмечается в анонсе фильма.

Ранее сообщалось, что фильм татарстанских режиссеров Рустама Рашитова и Ильсеяр Дамаскин «Кире» выпустят в федеральный прокат.

