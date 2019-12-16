Названы самые популярные мировые достопримечательности в 2019 году

Сервис Trip Advisor назвал самые популярные места 2019 года по результатам анализа данных о бронировании билетов, для посещения этих мест.

Так, второй год подряд первенство в данном рейтинге занимает римский Колизей. Экскурсия по арене является частью культурной программы во время посещения итальянской столицы туристами.

Второе место занял парижский Лувр. Туристов привлекает «Мона Лиза», а также другие знаменитые картины и коллекции предметов разных веков. Тройку лидеров замыкают музеи Ватикана. Здесь путешественники не только смогут познакомиться с произведениями искусства, но и увидеть Папу Римского на еженедельной папской аудиенции.

На четвертом и пятом местах рейтинга расположились Статуя Свободы в Нью-Йорке и Эйфелева башня в Париже, передает «РИА Новости».

Кроме того, в список популярных достопримечательностей вошли собор Святого Семейства в Барселоне, Французский квартал в Новом Орлеане (США), дом Анны Франк в Амстердаме, смотровая площадка Skydeck Chicago в самом высоком здании в Западном полушарии Willis Tower в США и венецианская площадь Сан-Марко.

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