В казанском Кремле поддержат назначение Слуцкого в «Рубин»

Представитель казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала возможное назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера футбольного «Рубина».

«Вопрос назначения главного тренера — это исключительно прерогатива клуба. Если клуб примет такое кадровое решение, мы готовы поддержать», — сказала Галимова.

Напомним, сегодня казанский клуб объявил о расторжении контракта с тренерским штабом Романа Шаронова. В своих соцсетях пресс-служба «Рубина» опубликовала гиф-картинку с креслом-качалкой, которая ассоциируется прежде всего со Слуцким.

В «Реальном времени» вышел материал о плюсах и минусах назначения Слуцкого в казанский клуб.