Путин подписал закон о штрафах для СМИ — иноагентов

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах для СМИ — иностранных агентов и людей, признанных иностранными агентами. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно новым поправкам, за первое нарушение граждане будут оштрафованы на 10 тыс. рублей, должностные лица на 50 тыс. рублей, юрлица на 500 тыс. рублей.

При повторном правонарушении штраф для граждан составит 50 тыс. рублей, для должностных лиц — 100 тыс. рублей, юрлиц — 1 млн рублей.

За неоднократное нарушение (более двух раз в течение одного года) размер штрафа для граждан составит 100 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток, для должностных лиц — 200 тыс. рублей, для юрлиц — 5 млн рублей.

Новый закон вступит в силу 1 февраля 2020 года.

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