В Чистополе открыли новое здание городского суда

Премьер-министр РТ Алексей Песошин открыл новое здание Чистопольского горсуда во время рабочей поездки в район. Здание получило несколько залов заседаний, в том числе для процессов с участием присяжных.

Объект оснащен системами охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения и комплексами пожаротушения.

«Мы осмотрели здание, оно построено по индивидуальному проекту. Здесь учтены все логистические особенности, созданы комфортные условия для вашей работы», — приводит слова Песошина пресс-служба президента РТ.

Отмечается, что на сегодня в городском суде Чистополя работают 7 судей и 29 сотрудников аппарата. С начала года было рассмотрено более 3,9 тысячи дел.

Кроме того, Алексей Песошин посетил предприятие «Обувной компании БАРС» и завод труб из полиэтилена низкого давления «Гиперион». Оба производства работают на территории ТОСЭР «Чистополь».