В Татарстане полностью выполнили дорожные работы по нацпроекту в 2019 году

В Татарстане полностью выполнили работы по ремонту дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги», запланированные на 2019 год.



Объем финансирования превысил 5,3 млрд рублей. На ремонт сети региональных дорог направлены 1,2 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 597 млн рублей.



Всего в этом году в Татарстане по нацпроекту отремонтировали 205,8 км дорог, из них 108,3 км составляют участки региональных дорог с высокой интенсивностью движения. В Казанской агломерации отремонтировано 88 улиц, или 47,3 км дорог, сообщает пресс-служба Минтранса РТ.

Напомним, в Татарстане в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году планируется отремонтировать 114 км автодорог.