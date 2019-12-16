«Банк Казани» вновь вошел в топ-10 лучших мобильных банков России по версии Markswebb

Независимое аналитическое агентство Markswebb Rank & Report — один из признанных лидеров исследований, аудита и консалтинга в области развития эффективных интернет-продуктов — представило результаты ротирования российских интернет-банков. В перечень лучших кредитных организаций, оказывающих услуги в сети интернет, вошел «Банк Казани».

Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report представило результаты ежегодного рейтинга самых эффективных интернет-банков для частных лиц в России.

В этом году «Банк Казани» (12+) занял 8-е место среди лучших мобильных банков по версии Markswebb в категории Digital Оffice* для Android.

Стоит отметить, что по сравнению с предыдущим годом наш мобильный банк заметно улучшился: история и многие платежные формы стали удобнее, появилась аналитика расходов, переводы внутри банка по номеру телефона, поиск налогов по УИН.

Markswebb ежегодно оценивает интернет-банки на основе множества различных критериев: 500+ для модели Daily Banking и 200+ критериев для Digital Office. Оценка в рейтинге Digital Office показывает, насколько полноценно мобильный банк может заменить клиенту поход в офис.

Напомним, «Банк Казани» уже несколько лет подряд входит в топ рейтинга агентства Markswebb.

ООО КБЭР «Банк Казани»

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