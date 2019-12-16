Мэр Челнов призвал предприятия не экономить на новогодних подарках для детей

Глава Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал руководителей предприятий не скупиться на подарки для детей. Свое обращение он озвучил на «деловом понедельнике».

Сообщается, что мэрия подготовила подарки 22 148 детям: среди них дети работников бюджетных учреждений, инвалиды, из неполных многодетных семей, находящиеся под опекой, в трудной жизненной ситуации, победители и призеры всероссийских, республиканских олимпиад. На эти цели в бюджете было выделено 7,87 млн рублей. Остальные дети получат подарки по месту работы родителей, и что им подарят, зависит от руководителей предприятий.

«Будьте добры, обратите внимание, чтобы дети ваших работников не остались без подарков. Дефицита сейчас никакого нет, и финансовые возможности для этого есть. Не жмитесь, не прибедняйтесь. Новый год бывает раз в году, акционерное общество вы или частное предприятие. Дети — это особая категория. Они, безусловно, должны быть обласканы вниманием с вашей стороны», — цитируют слова мэра «Челнинские известия».

Кстати, любой казанец может побыть Дедом Морозом, исполнив пожелание ребенка.