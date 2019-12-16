Новости общества

13:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Мэр Челнов призвал предприятия не экономить на новогодних подарках для детей

12:16, 16.12.2019
Мэр Челнов призвал предприятия не экономить на новогодних подарках для детей
Фото: pixabay.com

Глава Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал руководителей предприятий не скупиться на подарки для детей. Свое обращение он озвучил на «деловом понедельнике».

Сообщается, что мэрия подготовила подарки 22 148 детям: среди них дети работников бюджетных учреждений, инвалиды, из неполных многодетных семей, находящиеся под опекой, в трудной жизненной ситуации, победители и призеры всероссийских, республиканских олимпиад. На эти цели в бюджете было выделено 7,87 млн рублей. Остальные дети получат подарки по месту работы родителей, и что им подарят, зависит от руководителей предприятий.

«Будьте добры, обратите внимание, чтобы дети ваших работников не остались без подарков. Дефицита сейчас никакого нет, и финансовые возможности для этого есть. Не жмитесь, не прибедняйтесь. Новый год бывает раз в году, акционерное общество вы или частное предприятие. Дети — это особая категория. Они, безусловно, должны быть обласканы вниманием с вашей стороны», — цитируют слова мэра «Челнинские известия».

Кстати, любой казанец может побыть Дедом Морозом, исполнив пожелание ребенка.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров