Любой казанец может побыть Дедом Морозом, исполнив пожелание ребенка

В этом году в восьмой раз Комитет по делам детей и молодежи Казани проводит акцию «Письмо дедушке Морозу» в рамках проекта «Добрая Казань». За 7 лет подарки получили 1 616 детей на общую сумму более 4 млн рублей. В этом году акцию проведут более чем для 200 детдомов и социально-реабилитационных центров. Дети пишут письма с пожеланиями о подарках. Их письма вешают на елки в здании исполкома и ратуши.

«В этом году раздадим 143 тысячи подарков нашим деткам, отдельное внимание уделим тем детям, которые нуждаются в особенном отношении», — сообщил мэр Ильсур Метшин.

На «деловом понедельнике» рассказали о том, что к акции присоединятся депутаты Госсовета РТ, члены правительства во главе с президентом республики Рустамом Миннихановым. Елку с пожеланиями установят во время домашних матчей хоккейной команды «Ак Барс». Предприятия города предоставляет сладкие подарки для ребятишек. Любой казанец может исполнить желание ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации.

Ранее в мэрии Казани также анонсировали открытие главной елки города. Главная праздничная площадка с 35-метровой елкой и ледовым городком откроется 27 декабря в 18.00 у Центра семьи «Казан».