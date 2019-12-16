Минниханов поручил упростить оформление участков без документов и вернуть земли сельскому хозяйству

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Президент РТ Рустам Минниханов на заседании управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по Татарстану поручил Министерству земельных и имущественных отношений РТ разработать законопроект упрощенного оформления права собственности на земельные участки и расположенные на них жилые дома.

Оформить в собственность участки и расположенные на них дома в упрощенном порядке возможно будет, даже если на них нет документов. При условии, что эти жилые помещения являются единственным жильем, а регистрация граждан по адресу прошла до 1991 года.

В разработке законопроекта также примет участие министерство юстиции Татарстана.

Также Минниханов призвал обратить внимание на вопрос контроля за земельными участками, в том числе землями сельскохозяйственного назначения. Неосвоенные земли следует проанализировать и проработать вопрос выведения данных земель из границ населенных пунктов с возвращением их в категорию земель сельскохозяйственного назначения, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее Минниханов предупредил о тщательном контроле ремонта дворов.