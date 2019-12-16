В Татарстане на пожаре погибли двое, один пострадал — опубликовано видео спасателя

Фото: ГУ МЧС РЫ по РТ

В Чистополе минувшей ночью при пожаре в частном доме погибли два человека. Еще одного пострадавшего спасатели вытащили из огня.

Огонь вспыхнул в частном деревянном доме по улице Ломоносова, 47. К прибытию пожарных подразделений горел не только дом, но и надворные пристройки. Спасатели обнаружили тела женщины 62-летней женщины и 30-летнего мужчины. Пожарные успели вынести из огня мужчину с ожогами спины, головы, нижних конечностей 1—3 степени и признаками отравления продуктами горения. Его доставили в в больницу №2 Чистополя.

Всего к ликвидации привлекались 22 человека и 8 единицы техники, в том числе от МЧС — 11 человек и три единицы техники. Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Ранее в Альметьевске пожарные спасли из горящей девятиэтажки шестерых взрослых и одного ребенка.

