Уткин одобрил легализацию проституции в России

Журналист Василий Уткин одобрил легализацию проституции в России. Соответствующее мнение он высказал, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.

На вопрос о том, стоит ли в России разрешить легкие наркотики и проституцию, он ответил, что проституцию «точно стоит».

«Каждый вправе сам распоряжаться своим телом. Закон позволит тем, кто так зарабатывает, находиться под защитой полиции, выполнять санитарные нормы и прочее», — сообщил Уткин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил легализацию проституции, казино и марихуаны в стране.