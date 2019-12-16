Уткин одобрил легализацию проституции в России
Журналист Василий Уткин одобрил легализацию проституции в России. Соответствующее мнение он высказал, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.
На вопрос о том, стоит ли в России разрешить легкие наркотики и проституцию, он ответил, что проституцию «точно стоит».
«Каждый вправе сам распоряжаться своим телом. Закон позволит тем, кто так зарабатывает, находиться под защитой полиции, выполнять санитарные нормы и прочее», — сообщил Уткин.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил легализацию проституции, казино и марихуаны в стране.ОбществоСпорт
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