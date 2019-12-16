Новости бизнеса

10:19 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Основательница Wildberries попала в список самых заметных новых миллиардеров по версии Forbes

09:11, 16.12.2019
Основательница Wildberries попала в список самых заметных новых миллиардеров по версии Forbes
Фото: tatarstan.ru

Американский журнал Forbes включил основательницу онлайн-ретейлера Wildberries Татьяну Бакальчук в перечень самых заметных миллиардеров в 2019 году. Ее состояние оценивается в $1 млрд.

Помимо россиянки в список попали экс-супруга основателя интернет-компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи, модель Кайли Дженнер, производитель чайного гриба GT Dave Джордж Томас Дэйв, основатель сети Luckin Coffee Чарльз Чжэньяо Лу и другие.

Всего миллиардерами в 2019 году стали более 200 человек в возрасте от 21 до 90 лет.

Ранее Бакальчук вошла в рейтинг самых влиятельных женщин российского бизнеса от Forbes.

Бизнес
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров