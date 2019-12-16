Основательница Wildberries попала в список самых заметных новых миллиардеров по версии Forbes
Американский журнал Forbes включил основательницу онлайн-ретейлера Wildberries Татьяну Бакальчук в перечень самых заметных миллиардеров в 2019 году. Ее состояние оценивается в $1 млрд.
Помимо россиянки в список попали экс-супруга основателя интернет-компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи, модель Кайли Дженнер, производитель чайного гриба GT Dave Джордж Томас Дэйв, основатель сети Luckin Coffee Чарльз Чжэньяо Лу и другие.
Всего миллиардерами в 2019 году стали более 200 человек в возрасте от 21 до 90 лет.
Ранее Бакальчук вошла в рейтинг самых влиятельных женщин российского бизнеса от Forbes.Бизнес
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