В Татарстане пожарные спасли из горящего здания шестерых взрослых и ребенка

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Альметьевске пожарные спасли из горящей девятиэтажке шестерых взрослых и одного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Пожар произошел в многоквартирном доме по улице Шевченко, 5. В коридоре на втором этаже загорелся диван и вещи, площадь пожара составила шесть квадратных метров. Второй и третий этажи были сильно задымлены.

Самостоятельно эвакуироваться из здания смогли 50 человек. Еще семеро не смогли выйти из квартир из-за сильного дыма Люди просили помощи из окон, в их числе был ребенок.

Спасатели при помощи приставленной к окну автолестницы спасли семь человек, в том числе одного ребенка.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Ново-Савиновском районе в пожаре погибла женщина.