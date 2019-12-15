В Татарстане пожарные спасли из горящего здания шестерых взрослых и ребенка
В Альметьевске пожарные спасли из горящей девятиэтажке шестерых взрослых и одного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
Пожар произошел в многоквартирном доме по улице Шевченко, 5. В коридоре на втором этаже загорелся диван и вещи, площадь пожара составила шесть квадратных метров. Второй и третий этажи были сильно задымлены.
Самостоятельно эвакуироваться из здания смогли 50 человек. Еще семеро не смогли выйти из квартир из-за сильного дыма Люди просили помощи из окон, в их числе был ребенок.
Спасатели при помощи приставленной к окну автолестницы спасли семь человек, в том числе одного ребенка.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Ново-Савиновском районе в пожаре погибла женщина.Происшествия Татарстан
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