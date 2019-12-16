Рэпер Face получил от «Уфы» именную футболку

Футбольный клуб «Уфа» подарил рэперу Face клубную футболку.

22-летний уроженец Башкортостана Иван Дремин выступал в Уфе на фестивале «Новая Атланта». Сразу после его выступления председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов вручил рэперу клубную именную футболку.

«Ваня вежливый и спокойный парень. Абсолютно без звездной болезни, несмотря на десятки миллионов фанов. Он радостно вспоминал, как болел за ФК «Уфа» не где-нибудь, а на фан-секторе. Показал мне двоих «бойцов» из своей команды, которые топили с ним там же. С тех пор они и вместе, то есть не побросал он старых друзей.

Мы подарили ему футболку и запланировали, что обязательно как-нибудь вернем его на наш стадион «Нефтяник», хоть в каком качестве. То ли первый удар по мячу, то ли песня какая — решим», — сказал Мурзагулов.

Напомним, рэпер Face стал музыкантом года по версии журнала GQ.