Face стал музыкантом года

Известный рэпер Face стал музыкантом года по версии журнала GQ.



22-летний уроженец Уфы Иван Дремин обошел Тиму Белорусских, Филиппа Киркорова, рейв-группу Little Big, рок-группу «Машина времени», которые тоже претендовали на премию «Музыкант года».

— Отстриг волосы, но в противовес легендарному Самсону стал только сильнее. Записал внезапно смелый околополитический альбом «Пути неисповедимы», а затем вернулся к провокациям на альбоме Slime. Песни из двух его новых альбомов звучат на протестных митинга­х, а саундтрек к фильму «Юморист» стал настоящей сатирой на окружающую действительность, — говорится в сообщении GQ.

Напомним, Юрий Дудь в третий раз получил премию GQ «Человек года» в номинации «Лицо с экрана». Награждение проходило в Московской консерватории имени Чайковского. Речь Дудя была предельно конкретной, а в конце он процитировал строчку из песни уфимской рок-группы Lumen «Далеко».