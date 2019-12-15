Женский волейбол. Казанское «Динамо» разгромило «Сахалин»
«Динамо-Казань» в домашнем матче регулярного первенства России по волейболу среди женщин разгромно победило «Сахалин» (3:0).
Первая партия безоговорочно осталась за казанскими волейболистками. Вторая и третья получились немного упорнее, гости едва не зацепили одну из них, но хозяйки площадки все же довели игру до победы.
Самой результативной в составе «Динамо» стала Саманта Фабрис, набравшая 17 очков.
«Динамо-Казань» — «Сахалин» — 3:0 (25:11, 25:23, 25:17).СпортВолейбол Татарстан
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