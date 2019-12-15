Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло до 25 человек
Число пострадавших в ДТП с автобусом, который перевернулся в Нижегородской области, увеличилось до 25 человек.
«В результате ДТП в Балахнинском районе пострадали 25 человек, из них 12 помощь оказана на месте, они отказались от госпитализации, 13 человек находятся в приемном отделении Балахнинской ЦРБ (двое пострадавших обратились в приемное отделение самостоятельно)", — сообщили в региональном минздраве.
ДТП произошло сегодня в Балахнинском районе. Автобус ехал из Иванова в Дзержинск, в нем находились 40 пассажиров. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, а результате автобус съехал с дороги и перевернулся.
Ранее сообщалось о 14 пострадавших.Происшествия Татарстан
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