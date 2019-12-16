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Опрос: только половина компаний в России готовы полностью к новогодним корпоративам

00:30, 16.12.2019
Опрос: только половина компаний в России готовы полностью к новогодним корпоративам
Фото: realnoevremya.ru

Только 51% российских компаний готовы полностью оплатить организацию новогодних корпоративов для сотрудников.

В России 37% новогодних корпоративов проходит за счет работников и предприятий, еще 12% — полностью за счет сотрудников компаний, пишет «Российская газета» со ссылкой на опрос сервиса HeadHunter.

О том, что новогодние корпоративы обычно проходят в ресторанах, кафе или столовых, рассказали 56% респондентов. В 27% случаев в аренду берется отдельное помещение и в 15% — праздник организовывается прямо на рабочих местах и в офисах.

Ранее аналитическая служба «Реального времени» подготовила материал по новогодним предложениям ресторанов и кафе Казани. Для сравнительной оценки были рассмотрены 283 заведения. В среднем корпоратив без излишней роскоши обойдется казанцу примерно в 2,7 тыс. рублей.

Общество Татарстан
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