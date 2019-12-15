Песков рассказал о несовпадений позиций Путина и Зеленского

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский пока не могут найти согласия по ряду вопросов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра»

«Я думаю, что минут 10—15 они проговорили с глазу на глаз, что, кстати, достаточно не так коротко. Потом их прервал президент Макрон, который настаивал на продолжении работы в «нормандском формате», — сказал Песков о встрече лидеров, которая прошла в Париже 9 декабря. Он добавил что Путин и Зеленский «используют разную терминологию», передают «Известия».

Ранее сообщалось, что прошли переговоры лидеров «нормандской четверки», куда входят президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский. Также состоялась личная встреча Зеленского и Путина, ради которой прервали саммит.