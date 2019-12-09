Завершились переговоры Путина и Зеленского
Завершились переговоры президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского, продолжавшиеся один час 20 минут.
Российский лидер заявил, что остался доволен встречей с украинским коллегой.
После переговоров начался ужин лидеров «нормандской четверки». Офис Зеленского сообщил, что встреча лидеров стран продолжится, пишет «РИА Новости».
Ранее стало известно, что переговоры лидеров стран «нормандской четверки» были прерваны ради встречи Зеленского и Путина, а после возобновятся переговоры в четырехстороннем формате.ОбществоВласть
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