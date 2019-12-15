Авария с участием такси Uber в Татарстане попала на видео

Фото: кадр видео

В Татарстане в Зеленодольском районе на видео попали последствия аварии с участием такси Uber. Кадры с места происшествия опубликованы в соцсетях.

ДТП произошло в субботу под Зеленодольском рядом с деревней Сафоново. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan не справился с управлением, столкнулся с Kia, а затем наехал на Volkswagen. Как видно на кадрах с места происшествия, одна из легковушек относится к сервису Uber.

В результате аварии пострадали водители Nissan и Volkswagen. Они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

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