В Казани сняли на видео, как микроавтобус таранит легковушку
В соцсетях появилось видео ДТП на улице Беломорской в Казани. Запись с видеорегистратора выложил очевидец аварии.
На кадрах видно, что на регулируемом перекрестке слева вылетает микроавтобус. Он сталкивается с легковушкой из правого ряда. Автомобиль успел затормозить, заметив мчащийся микроавтобус.
Информации о пострадавших в аварии нет.
Ранее в соцсетях обсуждали аварию разу с девятью автомобилями.Общество Татарстан
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