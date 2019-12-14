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В Казани сняли на видео, как микроавтобус таранит легковушку

08:37, 14.12.2019
В Казани сняли на видео, как микроавтобус таранит легковушку
Фото: кадр видео из соцсети

В соцсетях появилось видео ДТП на улице Беломорской в Казани. Запись с видеорегистратора выложил очевидец аварии.

На кадрах видно, что на регулируемом перекрестке слева вылетает микроавтобус. Он сталкивается с легковушкой из правого ряда. Автомобиль успел затормозить, заметив мчащийся микроавтобус.

Информации о пострадавших в аварии нет.

Ранее в соцсетях обсуждали аварию разу с девятью автомобилями.

Общество Татарстан
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