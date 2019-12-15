В Татарстане стали выявлять меньше фальшивых банкнот

В июле — сентябре 2019 года в банковском секторе Татарстана выявили 102 поддельных российских банкноты. Это на восемь штук меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Нацбанке РТ.

Больше всего фальшивок пришлось на банкноты 5 000 рублей. Далее идут банкноты в 1 000 рублей (15) и 2 000 рублей (3).

Также были обнаружены три фальшивых банкноты номиналом 100 долларов, их количество за год уменьшилось на четыре штуки.

Ранее в полицию Набережных Челнов обратилась 83-летняя жительница поселка ЗЯБ. Она рассказала, что обменяла почти 300 тыс. рублей на фальшивые купюры «банка приколов».