В Набережных Челнах пенсионерка обменяла почти 300 тыс. рублей на деньги «банка приколов»

В полицию Набережных Челнов обратилась 83-летняя жительница поселка ЗЯБ. Она рассказала, что обменяла свои деньги на фальшивые купюры «банка приколов».

По ее словам, 22 ноября к ней домой пришла неизвестная женщина, представившаяся соцработницей. Мошенница рассказала пенсионерке, что в оборот вводятся купюры нового образца. Поверив ей, старушка впустила женщину в свой дом и отдала ей все свои сбережения в размере 265 тыс. рублей. Взамен пенсионерка получила купюры «банка приколов», о чем догадалась лишь спустя несколько часов.

В пресс-службе МВД РТ напомнили, что если посторонние люди представляются сотрудниками соцслужб, просите показать вам удостоверение, спросите данные человека, свяжитесь с службой, которую он представляет, для уточнения.

Ранее сообщалось, что в Казани ресторан обслужил клиента за деньги «банка приколов».