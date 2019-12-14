Игроки «Салавата» Сошников и Сергеев пропустили тренировку сборной из-за травмы

Игроки «Салавата Юлаева» Никита Сошников и Артем Сергеев пропустили тренировку сборной России перед вторым матчем Кубка Первого канала по состоянию здоровья. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Барабанов, Сошников и Жафяров имеют повреждения, мы решили им дать восстановиться. Завтра будем принимать решение. И участие их в игре исключать нельзя, и вызов новых игроков также возможен», — сказал главный тренер сборной Алексей Кудашов.

Сегодня сборная России проведет второй матч на турнире, ее соперником станет команда Чехии.