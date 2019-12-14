«Газпром нефть» планирует закупку беспилотных грузовиков КАМАЗ для работы в Арктике

«Ростех» заявил, что компания «Газпром нефть» планирует закупку грузовиков КАМАЗ для работы в холодных широтах. Традиционные грузовики планируют заменить на беспилотные, сообщает пресс-служба.

По информации «Ростеха», КАМАЗ ведет работы по созданию нескольких типов автономного транспорта. Среди них транспорт, обеспечивающий движение автоколонн без водителей, бескабинные электромобили и городские шаттлы с системами автономного движения. Камский автогигант выпускает более 60 моделей грузовиков.

«Сейчас накатывается первый маршрут роботизированного КАМАЗа в одном из угольных бассейнов Кузбасса. Такие машины могут применяться на любых производствах, где требуются челночные перевозки по заданным маршрутам. Проектом уже заинтересовалась компания «Газпром нефть», которая планирует заменить традиционные грузовики на беспилотные машины на своих разработках в холодных широтах», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее беспилотные КАМАЗы стали поставлять кабины грузовиков с прессово-рамного завода на автомобильный.