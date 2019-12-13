Нападающий «Салавата» Хартикайнен приступил к тренировкам после травмы

Нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен приступил к тренировкам после травмы. Об этом сообщил главный тренер уфимцев Николай Цулыгин.

— У нас сейчас не все тренируются: кто-то из игроков уехал в сборную, кто-то травмирован, а здоровые игроки сегодня выходили на лед.

— Как оцените готовность Хартикайнена?

— Катается только второй день. Тренируется и пытается набрать форму. Игры все покажут.

— В тренировочном процессе как-то учитываете скорую поездку в Швейцарию?

— Абсолютно нет. Учитываем только ближайшие четыре игры чемпионата, и мы полностью на них сконцентрированы.

— А что скажете о Хохрякове?

— Он пока не готов. Сегодня он вышел на лед, чтобы понять, насколько себя будет хорошо чувствовать.

— Перед предыдущей паузой в чемпионате вы говорили, что довольны составом и усиление не требуется. За прошедший месяц что-то изменилось?

— Нас все устраивает, все ребята — бойцы. Мы с начала чемпионата говорили, что будем пытаться находить такое усиление перед плей-офф, которое нам поможет. Не просто так, для галочки, а именно игроки, которые нам помогут, — сказал Цулыгин.

Ранее сообщалось, что Хартикайнен из-за травмы может пропустить остаток нынешнего года.