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В Нижнекамске выбрали площадку для запуска новогодних салютов

11:10, 13.12.2019
В Нижнекамске выбрали площадку для запуска новогодних салютов
Фото: e-nizhnekamsk.ru

В Нижнекамске выбрана площадка для запуска новогодних фейерверков.

Это территория, ограниченная улицей Менделеева и проспектом Вахитова, напротив дома №86 по проспекту Химиков.

Как сообщает пресс-служба Нижнекамского района, для предотвращения несчастных случаев надзорные ведомства будут проводить профилактические мероприятия, а также рейды по выявлению реализации пиротехнических изделий.

Напомним, с 20 декабря по 8 января в республике вступает в силу особый противопожарный режим. В этот период сотрудники МЧС будут применять санкции за нарушение противопожарного режима, например, если пиротехнику используют не на специально оборудованной площадке. Все детские праздничные мероприятия пройдут под контролем сотрудников ведомства.

Общество Татарстан
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