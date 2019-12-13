В Нижнекамске выбрали площадку для запуска новогодних салютов

В Нижнекамске выбрана площадка для запуска новогодних фейерверков.

Это территория, ограниченная улицей Менделеева и проспектом Вахитова, напротив дома №86 по проспекту Химиков.

Как сообщает пресс-служба Нижнекамского района, для предотвращения несчастных случаев надзорные ведомства будут проводить профилактические мероприятия, а также рейды по выявлению реализации пиротехнических изделий.

Напомним, с 20 декабря по 8 января в республике вступает в силу особый противопожарный режим. В этот период сотрудники МЧС будут применять санкции за нарушение противопожарного режима, например, если пиротехнику используют не на специально оборудованной площадке. Все детские праздничные мероприятия пройдут под контролем сотрудников ведомства.

