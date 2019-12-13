В Казани стартует процесс по делу о «распиле» в Фонде поддержки предпринимательства РТ

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Сегодня Вахитовский суд Казани приступает к рассмотрению уголовного дела о хищении 12,6 млн рублей из Фонда поддержки предпринимательства РТ путем незаконного предоставления льготных займов по фиктивным документам и в отсутствие правовых оснований.



Обвинения предъявлены экс-главе правового департамента ФПП РТ Марине Фроловой, гендиректору и соучредителю ООО «Строительство и Консалтинг» Александру Стефатову, бывшему кредитному менеджеру ФПП РТ Ильнуру Сабирзянову и бизнесмену Андрею Исаеву. Вину они не признают.

Напомним, после краха «Татфондбанка» и «Интеха» в Татарстане был учрежден Фонд поддержки предпринимателям-«погорельцам», куда республика перечислила 1 млрд рублей. По версии следствия, группа сотрудников фонда и бизнесменов увела 12 млн рублей через подконтрольные фирмы, а еще 600 тысяч рублей получила в качестве откатов.